Giovanna Megna lascia Civico 22: disaffezione non più riparabile La consigliera comunale confluisce nel gruppo Misto

"Dopo un lungo periodo di riflessione ho deciso di lasciare il gruppo di Civico22 e confluire nel Gruppo Misto".

Così la consigliera comunale di Benevento Giovanna Megna che prosegue "Ho aderito all’esperimento di un nuovo soggetto politico con grande entusiasmo, sin dalla sua costituzione. Fino ad allora mi ero sempre tenuta fuori dalla politica di partito, privilegiando l’impegno civico e l’associazionismo. Civico22 ha rappresentato la speranza di poter agire un reale cambiamento, portando una visione nuova di città, partendo soprattutto dal metodo partecipato di costruzione del programma elettorale. Il risultato delle amministrative non è stato quello sperato, nonostante l’ottima affermazione di una compagine civica, ma in me non è mai venuta meno la voglia di lottare, anche dai banchi dell’opposizione, e sostenere un’idea di politica della prossimità e di Città come bene comune.

In questi anni, tuttavia, ho avvertito un crescente senso di solitudine e una mancanza proprio di quella mobilitazione che è stata il tratto distintivo con cui ci eravamo presentati alle scorse amministrative. Questo elemento, unito alla distanza su alcune decisioni assunte, hanno contribuito ad una disaffezione non più riparabile.

Non vado via sbattendo la porta, ringrazio Angelo Moretti e tutto il coordinamento. Esprimo gratitudine per questo viaggio e stima per le tante persone con cui ne ho condiviso un tratto.

Resterò convintamente all’opposizione, nell’area di centro sinistra, dove sono stata eletta, continuando a svolgere il mio ruolo, sicuramente con maggiore autonomia e con l’intenzione di costruire una prospettiva futura più definita, rispetto a quanto vissuto negli ultimi mesi".