Concorso vigili al Comune di Benevento, Giorgione: Santamaria si dimetta Il consigliere di Forza Italia "Mastella riferisca in Aula. Procedura concorsuale va sospesa"

“È sconcertante quanto emerso dall’intervento del Segretario Generale del Comune di Benevento, che ha intimato al dirigente delle Risorse Umane, Gennaro Santamaria, il rilascio immediato della documentazione richiesta dall’opposizione sul concorso per vigili urbani, contrariamente a quanto comunicato in precedenza dallo stesso dirigente, che, con una nota, aveva negato l’accesso agli atti.

Questa presa di posizione, che è il segnale di un corto circuito che si è innescato a Palazzo Mosti in merito ai Concorsi in atto, certifica che si era consumato un grave atto di arroganza istituzionale che non vogliamo pensare nascondesse altri tipi di ‘difficoltà’ ".

Così Gerardo Giorgione, consigliere comunale di Forza Italia che prosegue "La motivazione addotta per giustificare il diniego, ossia la ‘mancanza di tempo’, era, per giunta, lesiva del diritto di vigilanza dei Consiglieri comunali. Negare l’accesso agli atti su procedure concorsuali rappresenta una grave violazione dei principi di democrazia a cui ogni pubblica amministrazione dovrebbe attenersi.

Quanto accaduto dimostra che Santamaria non può più essere considerato un garante della trasparenza e della correttezza amministrativa. Chiediamo, pertanto, le sue dimissioni immediate, affinché siano ristabiliti il rispetto delle regole e la correttezza dell’azione amministrativa.

Invitiamo, inoltre, il Sindaco Mastella a prendere le distanze da tale gestione dei pubblici concorsi, prendendo provvedimenti sulla condotta di Santamaria e recandosi in Aula consiliare per chiarire l’accaduto. Solo così potrà dimostrare di avere ancora il controllo e la responsabilità sulla sua maggioranza.

A questo punto, è legittimo interrogarsi sulla correttezza e sulla trasparenza delle procedure concorsuali in corso.

Chiediamo che venga valutata la possibilità di sospendere il concorso e di procedere con un nuovo bando, affidando la gestione a chi possa garantirne pienamente l’integrità. Intanto mi recherò personalmente dal dottor Santamaria per chiedere il rilascio immediato della documentazione che abbiamo richiesto”.