Il sindaco Mastella a Ottochannel tv: "Così cambierà il volto della città" Il sindaco di Benevento tra bilancio del 2024 e le nuove sfide per il futuro

“Le opposizioni fanno finta di non vedere quello che invece vedono tutti: la città sta crescendo” così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervistato dal direttore Pierluigi Melillo per la trasmissione 'Punto di Vista' (clicca qui e rivedi la puntata) andata in onda su Ottochannel Tv canale 16.

Il primo cittadino di Benevento ha rimarcato e ripercorso le cose fatte dalla sua amministrazione ed ha poi parlato di obiettivi: “Voglio lasciare una città valorizzata, anche grazie alla riqualificazione urbana. Tanto stiamo facendo anche per il sociale, come la casa di Jonas per i ragazzi autistici. Questa opera per me è un grande vanto e orgoglio”.

Ed ancora tra le grandi opere che il sindaco spera si facciano c'è anche il campo da Golf, un punto di riferimento per lo sviluppo della città al pari del Museo Egizio che creeremo grazie ad un Fondazione e di questo ringrazio l'ex ministro Sangiuliano”.

Mastella ha poi rimarcato la necessità di concludere le grandi opere come “la ferrovia Benevento – Napoli via Cancello e la Napoli – Bari alta velocità – capacità ferroviaria”. Infrastrutture che nel 2025 faranno registrare una svolta come annunciato dai cronoprogrammi dei lavori

Fondi Prius, ieri il sindaco Mastella ha partecipato ad una riunione a Napoli per ulteriori finanziamenti che potrebbero arrivare a Benevento “vorrei utilizzare questi fondi – ha spiegato ancora il primo cittadino – per fare un grande auditorium per mille persone a Benevento, magari nella zona del Rione Ferrovia dove ci sono i magazzini in disuso dove c'era la manifattura dei tabacchi. Altro progetto è quello di una sorta di parco a tema Streghe. Benevento città delle streghe potrebbe essere un'idea per dare un ulteriore interesse per far arrivare turisti”.

Per il 2025 il sindaco auspica “il ripristino della linea ferroviaria di collegamento tra Benevento e Napoli via Valle Caudina; il raddoppio della Telesina”.