Domani a piazza Risorgimento gazebo della Lega per incontrare i cittadini "Contro gli sprechi, la malasanità, la sinistra che vuole creare il caos"

Domani 15 dicembre la Lega incontra i cittadini di Benevento al gazebo in Piazza Risorgimento dalle ore 10 alle ore 13 presenti i dirigenti cittadini e provinciali del Partito. “ Domani saremo in piazza per difendere le libertà dei cittadini contro gli sprechi, la malasanità, la sinistra che vuole creare il caos nel paese: per un Italia più efficiente - ha rimarcato il coordinatore Luigi Bocchino - dove vi siano più giustizia e servizi al Popolo, e più risorse ai territori con interventi mirati nel campo delle infrastrutture, della cultura, dell’istruzione, dell’ambiente e del lavoro. La Lega scende in piazza a Benevento anche per denunciare, dopo otto anni di disamministrazione, il malgoverno di Mastella che è il primo responsabile della retrocessione quotidiana della città in tutte le classifiche nazionali”.