Errico in Forza Italia, Iachetta (FI): : "Partito sempre più attrattivo" La dichiarazione della coordinatrice provinciale di Azzurro Donna e consigliera provinciale di FI

“L’ingresso di Fernando Errico, già sindaco di San Nicola Manfredi e consigliere regionale, rappresenta un passo significativo per Forza Italia nel Sannio, confermando il ruolo centrale del nostro partito come punto di riferimento per i moderati”. Lo dichiara Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna e consigliera provinciale di FI. “Altre figure di spicco hanno recentemente deciso di unirsi a noi, altre aderiranno a FI, a dimostrazione della solidità del progetto politico guidato a livello locale dall’On. Francesco Maria Rubano, da Fulvio Martusciello e dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani. Questi nuovi ingressi ci permettono di arricchire il nostro contributo per lo sviluppo del territorio, con nuove idee ed energie. L’adesione di Errico e degli altri nuovi esponenti rappresenta un momento di crescita e slancio per Forza Italia nel Sannio. Continuiamo a consolidarci come una forza politica credibile e radicata grazie al lavoro quotidiano del nostro segretario provinciale on. Rubano”, conclude Iachetta.