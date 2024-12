Matera: nuovi fondi dal Ministero Agricoltura per il Sannio Il senatore di Fratelli d'Italia annuncia i finanziamenti

Ancora fondi per finanziare lo svolgimento di attività e di eventi anche sul territorio della provincia di Benevento. Con Decreto 670948 dello scorso 19 Dicembre, infatti, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha riconosciuto risorse per Architrave Aps Durazzano nella misura di 30.285, per la Pro loco Campo Sauro (5.895 euro), per il Comune di Foiano Valfortore (1.220 euro), per il Comune di Fragneto Monforte (19.287) e per quello di San Marco dei Cavoti (27.591). Quello in questione è solo uno dei tre decreti che nelle ultime settimane sono stati posti in essere dalla medesima fonte ministeriale sempre nell'ottica di finanziare appuntamenti finalizzati alla promozione del territorio: con precedente atto del 13 Novembre 2024, infatti, erano venuti fondi per Arpaia (euro 8.527,87), Castelpagano (euro 15.953,90) e Pesco Sannita (euro 2.904,13). Poco prima avevano beneficiato della misura i progetti di Bonea (Falanghina al Borgo), Ceppaloni (Sagra del Tartufo bianco), dell'associazione Gustarte di Durazzano, della Sagra della castagna di Cervinara, della Pro loco di San Salvatore Telesino per la Sagra dello Struppolo. Ed ancora della Festa del grano di Faicchio, della Pro loco di Paupisi per la Sagra del Cicatiello e della Pro loco di Chianche (4.587 euro) per la Sagra del Cicatiello e del Greco di tufo. "Ringrazio il Ministro Francesco Lollobrigida e tutta la struttura per il grande lavoro posto in essere". Così il Senatore di Fratelli di Italia Domenico Matera. Che prosegue "Il Sannio ha visto abbondantemente premiato lo sforzo di Comuni ed associazioni nella pianificazione di eventi che sono finalizzati a creare attrattività per le nostre aree attraverso la pianificazione di momenti che fondamentalmente sono tesi a esaltarne le peculiarità enogastronomiche ed artigianali. Ben vengano gli sforzi dei territori in tal senso convinto, come sono, di come anche lungo questa direttrice possa viaggiare lo sviluppo del nostro Sannio".