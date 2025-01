Crisi in Provincia. Incontro tra il presidente Lombardi e i consiglieri Proposta generale condivisa al fine di concludere la consiliatura per poi dare parola agli elettori

Presso la Rocca dei Rettori si è tenuta nel pomeriggio una riunione dei Consiglieri provinciali, convocata dal presidente Nino Lombardi.

Finalità dell’incontro, a seguito dell’esito dei lavori del Consiglio Provinciale del 31 dicembre e delle richieste in quella sede formulate è stata la discussione sulle materie di stretta competenza dell’Organo consiliare, ovvero: Programmazione, Bilancio di Previsione, Documento Unico di Programmazione e Piano di Coordinamento Territoriale.

L’incontro si è concluso con una dichiarazione della più ampia disponibilità del presidente Lombardi di giungere, per senso di responsabilità, ad una intesa istituzionale con un confronto tra i Consiglieri sui temi tanto rilevanti rispetto alla programmazione degli investimenti e dello sviluppo del territorio sannita elaborando una proposta generale condivisa al fine di concludere la Consiliatura ed affidare la nuova al voto popolare come era in passato, se sarà approvata la riforma dell’ordinamento degli enti locali, come negli auspici di tutti. I Consiglieri provinciali si sono riservati di esaminare la proposta.