Scomparsa Zerrillo. Rubano e Martusciello: protagonista nascita del partito Martusciello: "La sua morte ci lascia un senso di malinconia”

“La notizia della scomparsa di Antonio Zerrillo mi rattrista profondamente. È stato un protagonista della nascita di Forza Italia a Benevento, ricoprendo il ruolo di primo segretario cittadino con impegno e passione, in un momento storico in cui il partito muoveva i suoi primi passi anche grazie alla guida dell’allora coordinatore provinciale, Fulvio Martusciello".

Così in una nota Francesco Maria Rubano, segretario provinciale e deputato di Forza Italia. "Il suo contributo resterà un riferimento per la nostra comunità politica. Esprimo la vicinanza mia e di tutto il partito ai suoi familiari in questo momento di dolore”.

“Era un pioniere della libertà. La scomparsa di Antonio Zerrillo è una notizia che ci lascia un profondo senso di malinconia per i tanti ricordi che riaffiorano”,

Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ricordando con affetto la figura di Zerrillo.

Martusciello sottolinea il ruolo fondamentale che Zerrillo ha avuto nella crescita del partito a Benevento: “Fu il primo segretario cittadino di Forza Italia a Benevento e presidente della municipalizzata Asia. Mi affiancò nel 1995 nella fondazione del partito in città, dimostrando da subito una straordinaria dedizione e passione per il nostro progetto politico”.

Il coordinatore regionale di Forza Italia ne ricorda la personalità e il valore umano: “Antonio era un uomo lineare e colto, apprezzato da Viespoli e benvoluto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Se ne va una parte di noi, di quella comunità che a Benevento ha creduto e continua a credere nei valori di Forza Italia”.

Martusciello conclude esprimendo la sua vicinanza ai familiari e agli amici di Zerrillo, ribadendo l’importanza della sua figura nella storia del partito e della città.