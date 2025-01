Cappello (Forza Italia): "Arresti in Valle Telesina, plauso ai Carabinieri" "Ai militari feriti a Solopaca gli auguri per una veloce guarigione"

“Complimenti all’Arma dei Carabinieri ed in particolare ai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Solopaca che poche sere fa hanno arrestato tre giovani di origini albanesi al termine di un inseguimento nel corso del quale, i malviventi, hanno anche speronato l’auto dei Carabinieri proseguendo poi la fuga nelle campagne. Inseguiti, sono stati bloccati e tratti in arresto".

Così in una nota Antonio Filadelfio Cappello, Commissario Cittadino Forza Italia di Cerreto Sannita che rimarca: "E’ stato recuperato anche uno zaino con all’interno attrezzi atti allo scasso. Adesso stanno proseguendo le indagini per accertare eventuali loro responsabilità in merito ai furti in abitazioni verificatisi nei giorni scorsi nella Valle Telesina. Nel corso di questa operazione tre carabinieri hanno riportato lesioni personali e a loro va anche un augurio di pronta guarigione. Ringraziamo tutte le Forze dell’Ordine per la costante attività di controllo del nostro territorio, impegnate giorno e notte nel garantire sicurezza ai cittadini. In un periodo in cui spesso la loro divisa diventa “pesante” per le calunnie, le accuse e le offese che sono costretti e costrette a subire, è necessario ricordare il grande valore del loro servizio allo Stato e alla comunità".