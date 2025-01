Arresto latitante, Rubano (Forza Italia): "Una vittoria dello Stato" Era evaso dal Carcere di Airola

“L’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato all’arresto del latitante Gennaro De Martino, evaso dal Carcere di Airola, rappresenta un’importante vittoria per la giustizia e la sicurezza del nostro territorio. Un plauso alle forze dell’ordine e alla Procura della Repubblica per la determinazione con cui hanno assicurato alla giustizia un individuo con legami significativi con la criminalità organizzata”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Ecomafie.



“La lotta alla criminalità organizzata è una priorità che non conosce tregua, e questi risultati dimostrano che lo Stato c’è ed è presente sul territorio. Non ci sono zone d’ombra né impunità per chi sceglie di violare le leggi. Il coraggio e la dedizione dimostrati dagli operatori coinvolti in questa operazione meritano il nostro più profondo ringraziamento”, conclude Rubano.