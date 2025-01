Cam Paolisi, Matera "Il 6 Febbraio nuovo tavolo in Ministero" Riguardo alla crisi occupazionale della azienda

"Questa mattina ho incontrato gli operai della Cam di Paolisi che da troppo tempo stanno vivendo momenti di apprensione e di difficoltà. In primo luogo, e non sono affatto parole di circostanza, voglio rivolgere loro, come lavoratori, padri e mariti, sentimenti di convinta vicinanza. Sono anche consapevole di come, però, oltre agli attestati di solidarietà, necessitino risposte e soluzioni vere e concrete". Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera con riguardo alla crisi occupazionale della azienda in questione da tempo in essere sul territorio caudino. "Sarò vigile e attento rispetto alle evoluzioni di questa vicenda, pronto a fornire il mio supporto istituzionale. Intanto, nel contesto del segmento già aperto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ho avuto notizia di come nella giornata del 6 Febbraio si avrà un tavolo plenario su convocazione del Ministro al quale saranno presenti anche rappresentanti Adler. In quella sede verranno delucidate le prossime azioni che si intende attuare. Apprendo ancora dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alfonso Piscitelli, anche lui giunto questa mattina presso le sedi Cam, di come in data 3 Febbraio vi sarà sulla questione una convocazione in Regione Campania presenti le rappresentanze sindacali. Dobbiamo con un comune sforzo trovare una soluzione - conclude il senatore Matera - che tuteli i lavoratori e le loro famiglie"