Contributi trasporto scolastico alunni con disabilità: riaperti i termini Per la fruizione dei contributi una tantum (rimborso spese su base forfettaria)

L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto sono riaperti i termini per la fruizione dei contributi una tantum (rimborso spese su base forfettaria) per il ristoro delle spese sostenute per servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (anno scolastico 2024/2025).

L’avviso, che è rinvenibile in forma integrale al seguente link, https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=36752, prevede che possono presentare istanza per fruire gratuitamente del servizio gli studenti, residenti a Benevento, non autosufficienti, affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, che presentino una significativa compromissione dell’autonomia e in possesso di idonea documentazione sanitaria certificata da una struttura sanitaria competente.

La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 marzo 2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: seevizisociali@pec.comunebn.it con la seguente dicitura: ‘Richiesta di attivazione del servizio trasporto scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti la Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado anno scolastico 2024/2025’.