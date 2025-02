De Stasio: immobile di piazza Duomo rimarrà un'incompiuta? Il consigliere interroga gli assessori sull'immobile

"Nella mia qualità di Consigliere Comunale ho presentato un’interrogazione agli Assessori ai Lavori Pubblici ed al Demanio e Patrimonio per avere informazioni sul finanziamento previsto dal bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recupero delle aree dismesse, che prevedeva il completamento dell’immobile ubicato in Piazza Duomo, opera incompiuta da anni".

Così Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale “Prima Benevento” che prosegue "A quanto pare il Comune di Benevento avrebbe perso il suddetto finanziamento per un problema di ordine urbanistico e non pare che l’Amministrazione abbia in animo una vera risoluzione dell’annosa vicenda. Peraltro anche nel progetto di valorizzazione dell’area adiacente il Duomo ed il museo diocesano, che ho avuto modo di esaminare nella competente Commissione Consiliare, non vi è alcuna previsione circa il suddetto immobile.

Ho chiesto, pertanto, agli Assessori di sapere se è vero che il finanziamento è andato perso, quali sono le motivazioni e, soprattutto, quali sono le intenzioni dell’Amministrazione al riguardo. Certamente Piazza Duomo rappresenta il cuore del centro storico e dell’intera città e non è possibile che sia caratterizzata da un’opera “incompiuta” abbandonata a se stessa da troppi anni. Per il Sindaco l’opera è un “mamozio”, per altri un “problema”, ma senza dubbio è parte della nostra città e, aggiungerei, parte “costosa” delle finanze pubbliche.

Sarebbe auspicabile che chi ci amministra palesasse in modo chiaro le intenzioni e la volontà riguardo al destino di quest’opera, o, ancor meglio, aprisse un confronto proficuo al fine di studiare un progetto esecutivo di più facile e sicura realizzazione. Il silenzio non giova a nessuno, e soprattutto non gioverebbe il cercare di recuperare il finanziamento per completare altre eventuali opere che, per la loro ubicazione e le loro caratteristiche, rivestirebbero certamente minore importanza e minore urgenza rispetto a quella ubicata di fronte al prestigioso Duomo. E’ del tutto evidente che ancora una volta l’accento va posto sulla carenza di progettualità che affligge l’attuale Amministrazione, ma, prima che sia troppo tardi, si potrebbe seriamente pensare ad un modo per restituire al cuore della città un’opera che potrebbe solo darle lustro a valore. Mi auguro che gli Assessori, espressione dell’Amministrazione, diano una risposta in tempi brevi, ma soprattutto si interroghino sul destino di un’opera della città che, proprio alla luce del più generale progetto di valorizzazione di quell’area, ne costituirebbe la parte essenziale. E’ giunto il momento di completare ciò che è ancora incompiuto, prima di cominciare nuove opere; ciò non solo per un’evidente economia da un punto di vista urbanistico, ma anche e soprattutto per una necessaria e moderna visione di “città definita e completa”, oltre che vivibile. Accadrà? Lo scopriremo solo….vivendo. Io me lo auguro".