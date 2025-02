Appia e Fondovalle Isclero, senatore Matera richiede ad Anas interventi Per la messa in sicurezza delle due arterie

Una "richiesta di intervento urgente per la messa in sicurezza della strada statale Appia e del tratto statale della Fondo Valle Isclero": è quella che è stata presentata dal Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera alla Direzione generale di Anas nonché alla Struttura territoriale della Campania della medesima società. Il Senatore, nella missiva, ha posto l'accento sulle condizioni di diffuso ammaloramento del manto stradale che si registrano in punti fondamentali e strategici della viabilità interna del Sannio quali, nel dettaglio, il tratto dell'Appia Benevento - Montesarchio in corrispondenza del Centro di Tufara Valle e del bivio per Apollosa e la sezione della Fondovalle Isclero ricadente nella provincia di Benevento.

"Le condizioni del manto stradale, già compromesse, sono state ulteriormente aggravate dalle recenti precipitazioni, causando un serio pericolo per la sicurezza degli automobilisti e degli utenti della strada", evidenzia Matera nella nota rimarcando, allo stesso tempo, le numerose segnalazioni ricevute da parte di cittadini e Amministrazioni locali che hanno evidenziato "la presenza di buche profonde, cedimenti strutturali e asfalto deteriorato che rendono il transito estremamente pericoloso". "Tali criticità - ancora il parlamentare - necessitano di un intervento immediato per evitare il rischio di incidenti e garantire la percorribilità in condizioni di sicurezza. Prendo atto e vi ringrazio per l’intervento programmato su alcuni tratti della citata fondo Valle Isclero, ma sarebbe comunque opportuno e necessario un intervento più radicale e risolutivo - ha osservato ulteriormente Matera nel rivolgersi ai vari livelli di Anas - Per questi motivi - la conclusione - chiedo un pronto intervento al fine di effettuare lavori di ripristino e manutenzione straordinaria sulle arterie compromesse. È fondamentale che vengano garantiti gli standard minimi di sicurezza per la circolazione stradale, tutelando l’incolumità dei cittadini e prevenendo ulteriori danni".