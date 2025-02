Raddoppio Telesina, Rubano (FI): "Chiesto intervento di Tajani per II lotto" Il deputato sannita: lavoro di squadra con Ferrante (MIT) per completare l’opera

Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha chiesto ufficialmente e per le vie formali l’intervento del Vice Presidente del Consiglio, Antonio Tajani, affinché si acceleri il finanziamento del secondo lotto del raddoppio della Strada Statale 372 “Telesina”, infrastruttura strategica per il collegamento tra l’autostrada A1 Milano-Napoli e Benevento.

“Insieme al vice premier Tajani e al Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante, faremo squadra affinché quest’opera vada avanti senza rallentamenti – spiega Rubano –. Ci impegneremo in modo sinergico per garantire continuità all’intervento e tempi certi per la sua realizzazione”.

Contestualmente, è stata sollecitata la rapida messa in cantiere del primo lotto, già finanziato, la cui progettazione esecutiva è stata completata.

"È necessario operare in sinergia affinché i lavori partano senza indugi – conclude Rubano – con l’obiettivo di consegnare al territorio un’infrastruttura moderna, sicura e funzionale alle esigenze di mobilità e sviluppo della provincia di Benevento e delle aree interne della Campania. Non possiamo ignorare che il primo lotto è il risultato dell’impegno di governi precedenti, in particolare grazie all’impegno del senatore Pasquale Viespoli e dell’allora sottosegretario alle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro. Dobbiamo essere seri nel riconoscere il contributo di chi si è speso per questo progetto. Da quando sono stato eletto, ho sollecitato costantemente Ministero e Anas affinché il primo lotto diventasse realtà, e gli atti pubblici lo dimostrano. Ora, sul secondo lotto, metterò in campo ogni sforzo possibile e sono fiducioso che, con il lavoro di squadra, riusciremo a portare a casa questo risultato fondamentale per il nostro territorio”.