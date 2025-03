Rubano: colloquio con presidente Anas "priorità a Telesina e Fortorina" Il deputato di Forza Italia: il suo legame con il Sannio è un valore aggiunto

Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, capogruppo in Commissione Ecomafie e componente della Commissione Finanze, ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con Giuseppe Pecoraro, già Prefetto di Benevento, in occasione della sua nomina a presidente di Anas. “Ho espresso al presidente Pecoraro le mie più congratulazioni per il prestigioso incarico, che premia una carriera di grande esperienza e competenza. Sono certo che metterà al servizio del Paese la sua professionalità per il miglioramento delle infrastrutture e della viabilità”, ha dichiarato Rubano. Nel corso della conversazione è stato programmato un incontro per approfondire le strategie di sviluppo infrastrutturale, con un focus sulle priorità del Sannio. Tra le urgenze segnalate, il completamento della Statale 372 e il potenziamento della Fortorina, arterie fondamentali per la mobilità e lo sviluppo del territorio. “Il potenziamento e la messa in sicurezza della Telesina e della Fortorina rappresentano un intervento strategico. Sono certo che il presidente Pecoraro saprà dare impulso ai progetti già in campo e a quelli necessari per il nostro territorio. Nel suo entusiasmo e nella sua visione ho percepito il forte e antico legame che lo unisce al Sannio, una sensibilità che sarà certamente preziosa per affrontare le sfide infrastrutturali della nostra provincia. È chiaro che la mia azione istituzionale, che svolgo quotidianamente con determinazione, pone gli interessi dei sanniti al centro dell’agenda politica. Continuerò a lavorare affinché le istanze del nostro territorio trovino riscontri concreti. A Pecoraro vanno i migliori auguri di buon lavoro”, ha concluso Rubano.