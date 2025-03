Mastella ai sindaci dei Comuni vicini: "Col nuovo Puc più verde" Incontro e confronto anche in vista dell'area vasta

"Un Puc che incoraggi la seduzione del verde, evitando il consumo di suolo e la copertura dei bisogni comuni attraverso un intelligente dimensionamento e una condivisione reale con i Comuni vicini", lo ha detto stamane ai sindaci dei Comuni convocati in sala consiliare Clemente Mastella in occasione dell'avvio della Consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale in vista della redazione del nuovo Piano urbanistico.

Il sindaco ha evidenziato "la connessione funzionale e amministrativa, nonché del tutto priva di connotati di carattere politico, che deve caratterizzare la collaborazione tra i Sindaci, obiettivo che perseguiremo con il progetto di Area Vasta che renderemo perfettamente operativo e funzionale", prosegue Mastella.

Il sindaco ha poi stigmatizzato "ogni tipo di competizione territoriale" e sollecitato ad un lavoro condiviso "per abbattere i volumi edilizi in eccesso e puntare sugli attrattori turistici e sulla messa in comune delle bellezze: far sistema e fare squadra, incoronando gli spunti comuni per soddisfare le esigenze territoriali".

Introducendo i lavori, l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo aveva sottolineato "la volontà dell'Amministrazione Mastella di armonizzare le progettualità di concerto con le comunità più vicine: l'obiettivo del Puc è creare valore per l'intero territorio, esaltando le peculiarità di ognuno. La strumentazione urbanistica dei Comuni dell'area vasta deve avere linee guida congruenti per una proficua cooperazione e una vision di governo del territorio affidata, non più alla casualità, ma ad una programmazione condivisa".