Ferrovia Valle Caudina, Matera: "Eav e Pd prendono in giro i cittadini" Le richieste di chiarimento del senatore di Fratelli d'Italia ad Eav e Regione

"Come rappresentante del Sannio, mi trovo costretto a esprimere la mia profonda indignazione per l’ennesima dimostrazione di superficialità e mancanza di rispetto nei confronti del nostro territorio. L’inaugurazione della rinnovata stazione di Benevento Appia, avvenuta qualche giorno fa alla presenza del presidente dell’EAV Umberto De Gregorio e del sindaco Clemente Mastella, rappresenta l’ultima di una serie di passerelle politiche prive di sostanza”.

Tuona così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche Presidente provinciale della dimensione sannita del partito, dopo l'inaugurazione della nuova stazione Appia, durante la quale il presidente di Eav ha rimarcato che i lavori si finiranno entro la fine di giugno ma che dopo toccherà ad Ansfisa ed Rfi completare le procedure per la riapertura totale della tratta Benevento - Napoli.

“È inaccettabile che - prosegue Matera - dopo oltre quattro anni di chiusura della tratta ferroviaria Napoli-Benevento via Valle Caudina, si celebri l’apertura di una stazione che rimarrà inutilizzata fino a data da destinarsi. Infatti, la linea che è chiusa dal 2019, ha visto continui rinvii nella sua riapertura: inizialmente prevista per Ottobre 2022, poi posticipata a Dicembre 2023, successivamente alla primavera 2024, poi Giugno 2025 e adesso a fine anno, salvo ulteriori complicazioni: diciamo che l’affidabilità è un optional. Sin dall’inizio del mio mandato, mi sono attivato con determinazione affinché si arrivasse alla riattivazione della tratta, consapevole dei gravi disagi che la sua chiusura sta causando a pendolari e studenti della nostra provincia, già penalizzata in quanto area interna purtroppo dimenticata dalla Regione Campania.

Nonostante ciò, la gestione dell’Eav e della Regione si è rivelata inadeguata, con date di apertura annunciate e costantemente rimandate, dimostrando una totale mancanza di serietà e rispetto per il nostro territorio. Per questo - prosegue il parlamentare sannita - ho scelto di non partecipare all’inaugurazione perché mi rifiuto di fare da claque a chi non opera nel reale interesse del Sannio. Questa nuova stazione rischia di diventare una cattedrale nel deserto, una struttura moderna e funzionale, ben progettata e ben realizzata ma priva di passeggeri".

L'esponente di Fratelli d'Italia tuona poi contro il sindaco Mastella per aver partecipato all'inaugurazione descritta dal deputato sannita come "operazioni di facciata invece di imporsi e farsi sentire nell’interesse del Sannio, che oggi non è minimamente considerato da questo governo regionale targato De Luca". Poi una stoccata anche contro il Pd sannita "che, dopo non aver preso le distanze dalle offese personali della sua sezione caudina che annunciava la riapertura della ferrovia Eav come risultato raggiunto grazie al PD, ha poi partecipato con alcuni sindaci in prima fila a questa ennesima farsa. Chiediamo alla Regione Campania e ad Eav se la riapertura, solo annunciata, sia semplicemente l’ennesima boutade elettorale per le regionali del prossimo autunno. Ma cosa più importante, vogliamo sapere se gli altri lavori programmati comporteranno, dopo le elezioni regionali, una ulteriore e lunga chiusura della Ferrovia oppure lavoreranno con la struttura in esercizio? Chi di dovere - conclude il Senatore Matera - fornisca risposte concrete ai cittadini del Sannio, stanchi di promesse non mantenute e di essere trattati come cittadini di serie b”.