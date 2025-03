NdC: "Consapevoli del disagio dei pendolari Valle Caudina, ma..." Noi di Centro risponde a FdI: sui trasporti chi è al Governo non può cadere dalle nuvole"

"Ormai siamo al paradosso per cui chi governa il Paese finge di cadere dalle nuvole sui problemi delle infrastrutture. Nè il nostro leader Mastella, né nessuno della comunità politica di NdC ha fatto passerella: la riqualificazione e modernizzazione della stazione Appia a Benevento è un fatto positivo: lì lavorano dei dipendenti che meritano rispetto e un luogo decoroso e moderno in cui svolgere le proprie mansione e che uno snodo dei trasporti cittadino sia più bello e tecnologico di prima è una positività: il sindaco Mastella ha fatto benissimo a partecipare all'inaugurazione. Si chiama grammatica istituzionale", lo scrive in una nota la segreteria provinciale di NdC.

"Siamo perfettamente consapevoli, tuttavia, che i ritardi per la riapertura della linea ferroviaria Valle Caudina provocano disagi ad una vasta utenza che è legittimamente al limite della umana sopportazione. Nessuno più del nostro leader Mastella è consapevole di quanto sacrificio comporti viaggiare verso Napoli come in un'odissea, essendo stato lui stesso pendolare per dieci, lunghi anni. La nostra segretaria provinciale e tutto il gruppo dirigente caudino è in costante pressing per anticipare i tempi della riapertura e nessuno su questo è disposto a fare sconti. Ma è inaccettabile che cada dal pero un parlamentare che deve limitarsi a ben altro che alla denuncia, come fosse un portavoce di un comitato di pendolari: spieghi - o chieda al Ministro Salvini che sostiene in Parlamento - perché l'asse stradale Benevento-Caserta è scomparso dai radar o perché la stessa Alta Velocità, opera di importanza strategica nazionale, è rallentata da notevoli ritardi nell'esecuzione dei lavori, solo per citare due esempi importanti. Il binario della demagogia è facile, ma rischia altrettanto facilmente di deragliare se a praticarla è chi occupa posizioni di rilievo e responsabilità come uno scranno a Palazzo Madama nella maggioranza governativa", chiude la segreteria NdC.