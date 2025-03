Caserta-Benevento, Rubano al Mit: "Infrastruttura essenziale, si attivi subito" Il deputato di Forza Italia: ma la Regione faccia la sua parte

Il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per sollecitare il Governo a inserire la realizzazione della superstrada Caserta-Benevento tra le opere prioritarie nel contratto di programma MIT/ANAS 2021-2025 o nel prossimo accordo. “Si tratta di un intervento strategico, atteso da decenni, che punta a decongestionare il traffico, ridurre l’incidentalità e migliorare la competitività delle aree interne. Il nuovo asse viario Caserta-Benevento, previsto con un primo lotto a quattro corsie e ingresso senza pedaggio, va considerata un’opera a cui dare priorità”, ha dichiarato Rubano.

nonostante il finanziamento di 1,1 miliardi di euro già previsto e il riconoscimento della sua importanza da parte del Ministero, manca il necessario impulso all’opera.

Un’area con quasi 200mila abitanti, già penalizzata da processi di deindustrializzazione e denatalità, non può restare isolata. Dobbiamo dare risposte ai cittadini. Grave è la posizione della Regione Campania, che sembra non considerare strategica questa arteria, ostacolando di fatto il rapido avvio dei lavori e destinando risorse ad altri interventi. Il governo regionale deve assumersi le proprie responsabilità e agire subito. La realizzazione della superstrada Caserta-Benevento è una necessità, non un’opzione.

Continuerò a monitorare la situazione affinché l’opera non venga accantonata e a sollecitare il governo nazionale affinché si intervenga con decisioni e in tempi certi”, conclude il deputato di Forza Italia.