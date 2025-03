Raddoppio della Statale n. 372 "Telesina", Lombardi: primi passi concreti La Provincia: Anas ha affidato attività propedeutica di bonifica bellica

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso soddisfazione per la consegna da parte di Anas ad una Ditta specializzata della bonifica bellica, attività propedeutica al raddoppio della Statale n. 372 “Telesina” tra gli svincoli di San Salvatore Telesino e del capoluogo sannita.

Lombardi ha precisato: «La notizia costituisce il primo concreto passo in avanti, dopo decenni di attesa dal primo stanziamento deciso dal

Governo, per il raddoppio della Statale 372, arteria oggi ad una sola corsia che sopporta enormi volumi di traffico, quale asse strategico di

penetrazione nelle aree interne, nel cuore del Mezzogiorno, sulla direttrice tra la Capitale d’Italia e il capoluogo della Regione Puglia.

Esistono, da oggi, fondate speranze per l’avvio di un’opera che garantirà, innanzitutto, maggiore sicurezza agli utenti nella percorrenza del vitale collegamento e svilupperà le relazioni produttive e commerciali tra Mar Tirreno ed Adriatico».

Il Presidente della Provincia sannita ha aggiunto: «Le quattro corsie della Statale Telesina, almeno in territorio sannita, sono, però, solo

uno dei tanti assi infrastrutturali materiali che mancano all’appello ancora oggi, in questo 2025, e mi riferisco principalmente e prioritariamente: alla Fondo Valle Fortorina da Benevento alla località Amborchia di San Bartolomeo in Galdo; all’asse autostradale Benevento – Caserta via Valle Caudina; alla nuova Ferrovia Benevento – Cancello via Valle Caudina, che correndo parallela alla Via Appia, è la via più breve tra le aree interne sannite per il capoluogo regionale (circa 70 Km.) ed, in quanto tale, non solo dovrebbe essere riaperta al più presto, dopo anni di chiusura, ma dovrebbe essere un asse prioritario della Rete Ferroviaria Italiana per la direttrice Napoli - Bari». Lombardi ha concluso: «Ho inviato le mie felicitazioni al Prefetto Pecoraro per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione

dell’Anas (del Gruppo FS Italiane) e, nel ricordare il prezioso lavoro da lui svolto a Benevento presso l’Ufficio Territoriale del Governo, gli

ho augurato di cuore di poter cogliere risultati altrettanto brillanti nel suo nuovo incarico, risultati tra i quali rientrano quelli innanzi elencati, tanto attesi dalla collettività sannita».