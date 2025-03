Ance, Rubano "Pronto un tavolo con il Vice Ministro alle Imprese" Il deputato di Fotza Italia si congratula con i neoeletti del gruppo giovani

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro alla neoeletta Presidente dei Giovani ANCE Benevento, Stefania Santucci, al Vice Presidente Luca Esposito, ai consiglieri Fabiana Barone, Almerino Maturo, Giuseppe Pirozzi, Simona Sgueglia e a tutti i giovani imprenditori che compongono il gruppo dirigente. La loro energia, la visione moderna e la volontà di fare squadra sono un valore aggiunto per il territorio sannita e per l’intero comparto edile”.

Lo dichiara il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Ecomafie, Francesco Maria Rubano.



“Con il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito - aggiunge Rubano – avvieremo a breve, un tavolo di confronto tra gli industriali sanniti e il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, coinvolgendo anche Ance e i Giovani Ance.

L’obiettivo è portare all’attenzione del Governo le esigenze delle imprese del comparto edilizio, semplificare le procedure e favorire politiche attive di sviluppo, formazione e innovazione”.

“Il mio impegno – conclude Rubano – sarà massimo per supportare gli imprenditori e i giovani imprenditori che rappresentano il futuro produttivo del nostro Paese.”