Telesina: Barone "grazie a Salvini finanziato anche secondo lotto" "Entro l'estate partono i lavori del primo lotto"

“Ancora una volta ringraziamo il ministro Salvini per l’impegno continuo in favore del Sannio e del territorio. Aver riaffermato oggi, al question time alla Camera dei Deputati, la strategicità del raddoppio della Telesina, non solo per il Sannio ma per l’intero Mezzogiorno, conferma l’impegno del Governo e della Lega per rendere maggiormente accessibile una provincia da decenni ai margini dei flussi turistici e commerciali”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “Il ministro ha annunciato che entro l’estate partiranno i lavori del primo lotto (Benevento-San Salvatore) ed ha ricordato, inoltre, che sono tanti gli interventi infrastrutturali che il ministero delle Infrastrutture sta portando avanti nel Sannio". Barone cita anche "la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari e la Fortorina che unitamente alla Telesina consentiranno alla provincia di Benevento di avere un sistema infrastrutturale integrato, efficiente, moderno e all'altezza delle legittime aspettative dei cittadini. Senza dimenticare i lavori della Diga di Campolattaro che aiuteranno il Sannio e parte della Campania ad alleviare l’annosa crisi idrica”, prosegue Barone che conclude: “Ringrazio inoltre il ministro Salvini per aver ribadito, per quanto riguarda il secondo lotto della Telesina (San Salvatore-Caianello) ‘l’impegno a proseguire nella realizzazione dell’opera confermato dalla scelta di inserire l'intervento nel Contratto di Programma Mit-Anas 2021-2025’.