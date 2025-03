Parco nazionale del Matese: il Senatore Matera tra i relatori Lunedì presso la sala stampa della Camera dei Deputati

Il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera interverrà nella giornata di Lunedì 31 Marzo, ore 14:30, presso la sala stampa della Camera dei Deputati nel contesto della conferenza "Parco nazionale del Matese - Opportunità e valorizzazione dell'Appennino. Tutela dell'ambiente e delle Comunità locali". Dopo i saluti che saranno recati da Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato della Repubblica, e dopo le introduzioni di Alfonso Pecoraro Scanio, gia Ministro dell'Ambiente, Alessandro Caramiello, deputato, Michele Campisi, Segretario generale di Italia Nostra, e Maurizio Balletta, avvocato, prenderanno parola - dopo Matera - anche Giuseppe Roma, vicepresidente del Touring Club italiano, Gaetano Benedetto, Presidente del Centro Studi WWF Italia, Agostino Navarra, Presidente del Parco regionale del Matese, Salvatore Loffreda, Direttore Coldiretti Campania, e Claudio Papa, Presidente Coldiretti Molise.

Si tratta di una discussione che cadrà a circa un mese dalla istituzione del Comitato tecnico che sarà deputato ad accogliere e ad uniformare ogni ulteriore aspetto circa le esigenze espresse dai singoli Comuni interessati. "Opportunità, valorizzazione e tutela sono tre dei punti, come da intitolazione della conferenza, che saranno approfonditi e che sono strettamente attenzionati con riferimento alla istituzione del Parco nazionale del Matese". Così commenta il Senatore Matera. Che prosegue. "L'obiettivo del nascente parco è con tutta evidenza quello di preservare l'ambiente in esso compreso e di porre in essere opportunità a pro del territorio e delle Comunità rappresentate. Crescita e prospettive di sviluppo abbattendo quanto più possibile restrizioni e limiti: questo è il grande sforzo che stiamo andando a profondere, questo è il grande lavoro che ci sta vedendo impegnati in queste settimane ed in questi giorni. Uno sforzo di interlocuzione importante al fine di stabilire sempre nuovi orizzonti di crescita".