Infrastrutture, Rubano e Ferrante: consegnati i lavori per la variante Fortonina Opera strategica che migliorerà la viabilità tra Campania e Puglia

"Oggi è stato compiuto un passo fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale del Beneventano con la consegna dei lavori del primo stralcio del lotto 1 della variante di San Marco dei Cavoti alla SS 212 'della Val Fortore'. Un'opera strategica che migliorerà la viabilità tra Campania e Puglia, garantendo maggiore sicurezza e favorendo la crescita economica del territorio".

Ad annunciarlo il deputato e Vice Segretario regionale della Campania di Forza Italia, Francesco Maria Rubano: "Da quando mi sono insediato in parlamento, ho sempre richiesto massima attenzione al Vicepremier Antonio Tajani e al Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante per le infrastrutture della provincia di Benevento e dell’Alto Casertano. Oggi, ai sindaci e agli amministratori del territorio, rinnovo la mia disponibilità a raccogliere suggerimenti e necessità per proseguire insieme su questa strada. Un ringraziamento ad Anas, con cui sono sempre rimasto in contatto e ho seguito ogni sviluppo di quest'opera, e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato".

“Come avevo annunciato nelle scorse settimane, questa mattina sono stati consegnati i lavori relativi al primo stralcio del lotto 1 della variante di San Marco dei Cavoti alla Ss 212 ‘della Val Fortore’ e alla Ss 369 ‘Appulo - Fortorina’. Un impegno mantenuto, frutto della costante attenzione che sin dall’inizio del mio mandato sto assicurando per lo sviluppo infrastrutturale della Campania e in particolare delle aree interne” ha poi spiegato il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento delle opere commissariate, Tullio Ferrante. “Esprimo grande soddisfazione per questo importante traguardo, raggiunto - aggiunge - grazie al lavoro portato avanti in sinergia con le strutture regionali di Anas e con il Commissario straordinario Nicola Montesano. I lavori che sono stati consegnati saranno determinanti per il potenziamento dei collegamenti tra la Campania e la Puglia, per il miglioramento dell’accessibilità verso tutta l’area del Fortore e per l'innalzamento del livello di sicurezza stradale. Il rafforzamento della viabilità consentirà anche di incrementare l’attrattività del beneventano sul piano economico e produttivo, nell’ambito della più ampia strategia che stiamo mettendo in campo per contrastare la marginalizzazione delle aree interne. Sarà mia premura effettuare un sopralluogo nei prossimi giorni con sindaci e parlamentari del territorio per sincerarmi sull’avvio dei cantieri. Continuerò a lavorare con l’obiettivo di rafforzare la rete infrastrutturale e ridurre i divari, favorendo - conclude Ferrante - la crescita economica e sociale della Campania e del Mezzogiorno”.