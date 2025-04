Italia Viva Campania a lavoro: più fondi regionali per la viabilità rurale Il segretario provinciale Izzo: intervento strategici in favore dei Comuni

Nella recente seduta del Consiglio Regionale della Campania dedicata ai question time ‘Italia Viva Campania’, tramite il Capogruppo Tommaso Pellegrino, ha chiesto un potenziamento della dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Giunta Regionale sulla viabilità rurale. “La misura originaria varata dall’assessorato all’agricoltura guidato da Nicola Caputo ha avuto un notevole riscontro in termini di partecipazione , tanto è vero che il numero di domande e gli importi richiesti – afferma il Segretario Provinciale Sannio di Italia Viva Bepy Izzo - hanno superato le risorse disponibili. Si tratta di interventi strategici che assicurano la realizzazione, in favore dei Comuni, di primarie infrastrutture in campo rurale e perseguono gli obiettivi di sostenere e favorire gli insediamenti agricoli e migliorare il trasporto e l’accesso ai servizi in favore della popolazione residente in ambiti rurali. A nome del coordinamento provinciale di Italia Viva - conclude Izzo - ringrazio la squadra regionale per l’attenzione, ancora una volta, a temi di interesse generale e per le risorse aggiuntive che si renderanno disponibili per i Comuni delle aree interne, e del Sannio in particolare”.