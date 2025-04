Parco Nazionale Matese, Rubano (Forza Italia): "Tutelare attività agricole" Il deputato annuncia la sua presenza all'incontro di oggi sul tema

Il deputato e vice segretario regionale della Campania di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, su invito dell’ex sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, parteciperà oggi, sabato 5 aprile, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Cusano Mutri, al convegno “Parco Nazionale del Matese – Sfide e opportunità per il territorio”.

“L’istituzione del Parco Nazionale del Matese rappresenta senza dubbio una grande opportunità per la valorizzazione ambientale, culturale ed economica del territorio. Un’occasione per promuovere sviluppo sostenibile, turismo e tutela del paesaggio in un’area tra le più suggestive dell’Appennino meridionale”, dichiara Rubano .



Che aggiunge: “Al tempo stesso, però, non si può dimenticare chi questo territorio lo vive e lo custodisce da generazioni: gli agricoltori e gli allevatori che praticano l’attività di pascolo sul Matese. Per questo, ho già avviato un’interlocuzione con il Ministro dell’Ambiente e con gli uffici competenti del Ministero, affinché siano adottati provvedimenti chiari a tutela di chi svolge attività economiche legate alla terra, nel pieno rispetto della natura”.



“È fondamentale – spiega Rubano – che il Parco Nazionale del Matese non diventi un vincolo, ma una risorsa anche per chi lavora ogni giorno su queste montagne. La tutela ambientale può e deve convivere con la tutela delle attività agricole e pastorali, che sono parte integrante della nostra identità e del nostro paesaggio”.