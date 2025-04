Rfi, Rubano: "Soddisfazione per completamento scavi gallerie Telese e Reventa" Quest’opera rappresenta un vantaggio enorme per tutto il territorio

“Esprimo grande soddisfazione per il completamento degli scavi delle gallerie Telese e Reventa, nell’ambito della nuova linea Alta velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. Come parlamentare sannita mi sono più volte interessato alla questione nell’interesse del territorio che ho l’onore di rappresentare in Parlamento. Il completamento di quest’opera rappresenta un vantaggio enorme per tutto il territorio e per i cittadini ed è la dimostrazione di quanto questo Governo di centrodestra abbia a cuore gli interessi della Campania e di tutto il Mezzogiorno”.

Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato sannita di Forza Italia.