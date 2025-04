Terzo mandato, Consulta boccia De Luca. Rubano (FI): lo avevamo detto "Le leggi si rispettano. Ora una nuova stagione con gli amministratori di centro”

“La sentenza della Corte Costituzionale non ci sorprende: quella legge non andava fatta. Le regole si rispettano, sempre. Il tentativo di forzare la mano sul terzo mandato è stato un errore, che oggi viene spazzato via dalla giustizia costituzionale.”

Così il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano commenta la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale sul terzo mandato del Presidente De Luca.

“Ora si apre una nuova fase. Forza Italia è pronta al dialogo con tutti gli amministratori di centro che hanno condiviso un tratto di strada con De Luca e che da oggi possono sentirsi finalmente liberi di fare scelte diverse. A loro diciamo: non sarete ospiti. La nostra casa è aperta a chi vuole contribuire a scrivere una proposta seria di cambiamento e buon governo per i campani e i sanniti”.