Pd: un incontro verso il programma regionale 2025-2030 Tavoli di lavoro congiunti PD Irpino e PD Sannita

In vista dell’appuntamento elettorale regionale del prossimo autunno, le segreterie provinciali del Partito Democratico di Avellino e Benevento, consapevoli del comune destino dei propri territori, hanno inteso avviare un lavoro congiunto di analisi e proposta politica con l’obiettivo di elaborare un documento unitario che qualifichi, vincolandolo, il programma di mandato del centro sinistra campano nel quinquennio 2025-2030.

L'appuntamento è fissato per programma domani, 12 aprile, alle ore 10 a Benevento in viale Mellusi 93/A.

"Si tratta di un lavoro aperto ed inclusivo che le due Province interne della Campania, segnate dai medesimi problemi strutturali – ampi territori che l’inverno demografico rende sempre più inabitati – vogliono predisporre affinché divenga patrimonio, obiettivo e tormento dell’intero panorama politico, sociale ed economico regionale. Sono stati pertanto allestiti sei tavoli di lavoro congiunti cui spetterà l’elaborazione

programmatica per argomenti. Seguirà, poi, una necessaria opera di sintesi che culminerà in un momento di presentazione pubblica del lavoro nella metà del mese venturo. È prevedibile che il prossimo quinquennio rappresenti l’ultima chiamata per tentare di invertire il lungo declino dei nostri territori, per molti versi simile alle aree interne di tutta la dorsale appenninica. Siamo tuttavia convinti che uniti possiamo ancora farcela. Con il contributo e l’impegno di tutti".