Parco nazionale Matese, Ministro firma decreto. Matera: "Soddisfazione" “Sostanzialmente accolte la grande maggioranza delle istanze venute dai territori”



l Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha appena firmato il decreto 101 22 Aprile 2025 che individua la perimetrazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del Parco nazionale del Matese.

Lo rende noto il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera che ha seguito il percorso in questione sin dai suoi primi step. Il provvedimento è il frutto del lavoro e della concertazione che ha visto chiamati allo stesso tavolo, secondo criteri di interfaccia e ascolto, oltre il Mase e l'Ispra, numerosi Enti territoriali interessati tra Amministrazioni comunali (ben 52), quattro province e due Regioni.

La nuova area protetta, giusto per rimanere in tema di cifre, si estende tra Campania e Molise per 87.897,7 ettari e diventa ufficialmente il 25esimo Parco nazionale italiano. "Sono decisamente soddisfatto - fa presente il Senatore Matera - dal momento che sono state sostanzialmente accolte la grande maggioranza delle istanze venute dai territori. È un dato che ci rallegra perché fa comprendere realmente come il Parco nazionale del Matese rappresenterà un'occasione di sviluppo che non sacrificherà le ragioni di alcuno. In ogni caso - chiude il parlamentare - quel poco che resterà da limare sarà fatto prima della perimetrazione e della zonizzazione definitiva"