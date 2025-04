Forza Italia: soddisfazione per l'istituzione del parco nazionale del Matese Rubano: traguardo importante, atteso da anni

“Come deputato eletto nel collegio che comprende il Matese, ho seguito da vicino ogni fase dell’iter che ha portato all’istituzione del Parco Nazionale. È un traguardo importante, atteso da anni, che oggi diventa finalmente realtà. Mi sono sempre impegnato per tutelare il territorio, ascoltando le esigenze degli agricoltori, dei cacciatori e delle comunità locali. Da oltre un anno ho promosso incontri con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, con l’Ispra, con la Direzione generale del ministero competente, coordinando il lavoro con i sindaci e le associazioni di categoria, affinché il progetto del Parco nascesse in equilibrio con le attività tradizionali e con il tessuto economico e sociale locale. Un ringraziamento particolare va al ministro Pichetto, amico e collega di Forza Italia, che con la sua sensibilità politica e il suo impegno concreto ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra i migliori titolari del dicastero dell’Ambiente della storia repubblicana. La firma del decreto che individua la perimetrazione del Parco del Matese è un riconoscimento al valore naturalistico di questa terra e un’opportunità concreta di rilancio e sviluppo sostenibile per l’intera area.” Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato e Vice Segretario regionale della Campania di Forza Italia.