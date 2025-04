Bici in comune: risorse per sei centri del Sannio Barone Lega: "l'impegno della Lega per i territori è quotidiano"

“L’impegno del Governo, della Lega e del centrodestra per il territorio e gli enti locali è quotidiano. È stata pubblicata la graduatoria del progetto ‘Bici in Comune’ che assegna risorse a sei comuni della provincia di Benevento”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “Ceppaloni, Fragneto Monforte, Morcone, Limatola, Foiano di Val Fortore e San Bartolomeo in Galdo sono destinatari di risorse per progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo” prosegue Barone che conclude: “I Comuni potranno proporre progettualità legate alla valorizzazione del territorio, all’ attività con le scuole, alla riqualificazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei percorsi ciclabili esistenti e l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici”. Il progetto ‘Bici in Comune’ è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).