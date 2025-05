"Lega eviti di tirare per la giacca la Costituzione, la storia e la geografia" Terzo mandato per Regioni a Statuto speciale, il monito di Mastella

"La tesi per cui le Regioni a statuto speciale dovrebbero godere di trattamento diverso e di favore sulla vicenda del terzo mandato è fantasiosa: su questa storia la Lega eviti di tirare per la giacca la Costituzione, la storia e la geografia, ammantando di ragioni giuridiche ciò che è solo convenienza politica", così in una nota il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella.

"Alle frontiere non ci sono né i Lanzichenecchi, né gli Austriaci e né i titini: il Friuli non può godere di wild card per per il terzo mandato, come accade nei tornei di tennis. La Lega si rassegni a rispettare le stesse regole degli altri: o c'è una legge nazionale sul terzo mandato valida erga omnes oppure altre soluzioni sono fantasmagorie giuridiche e politiche", conclude Mastella.