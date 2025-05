Area vasta Città Metropolitana del Sannio: sottoscritto il protocollo Il progetto conta Benevento e 14 Comuni vicini

Benevento e quattordici comuni dell'hinterland sannita insieme hanno dato vita alla “Città metropolitana del Sannio”. Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa, a Palazzo Mosti, nasce l'area vasta che rappresenta 100mila abitanti e vedrà i comuni 'viaggiare insieme' per migliorare servizi, infrastrutture e politiche di sviluppo culturale.

“Tentiamo di mettere a parte i nostri egoismi di campanile per determinare condizioni migliorative per la qualità dei servizi e per le popolazioni che amministriamo” ha chiarito il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

“Quest'area vasta che raccoglie 100.000 abitanti, potrà recuperare maggiore dignità per i trasporti, la cultura, i servizi e ci darà l'opportunità di rispondere meglio ai bisogni delle nostre comunità. E' un atto molto importante che ci vede tra i primi in Campania e riguarderà il futuro delle nostre popolazioni”.

E Mastella chiarisce “Tra i primi interventi dei provvedimenti per la viabilità, per i collegamenti ma anche per la gestione del servizio idrico con la società Sannio Acque”.

Il Protocollo prevede la gestione associata di funzioni e servizi in diversi ambiti: protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, contratti pubblici, ambiente e biodiversità, cultura e valorizzazione dei beni paesaggistici, Polizia municipale, edilizia scolastica, gestione dei servizi pubblici locali quali servizio idrico integrato e trasporti locali, gestione del personale, gestione del patrimonio comunale e turismo.

Quale primo atto la Conferenza dei Sindaci ha preso atto favorevolmente della proposta del sindaco di Apice Angelo Pepe circa la realizzazione del collegamento viario, di interesse strategico, Asi Benevento-Apice-Castel del Lago, finalizzato a collegare in maniera più efficace e sicura l'autostrada Napoli-Bari e il consorzio Asi: opera per il quale il Comune di Apice ha a disposizione le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (5 milioni 919 mila euro).

Hanno sottoscritto il documento i Sindaci di Benevento, Apice, Apollosa, Calvi, Castelpoto, Foglianise, Fragneto Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Torrecuso e il Commissario straordinario del Comune di Sant'Angelo a Cupolo.