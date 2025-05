Rubano (FI), "Forza Italia è la casa dei popolari e unico approdo credibile L'appello del deputato sannita e segretario provinciale di Forza Italia

“I cattolici democratici, i popolari, e chi si rifà all’eredità della Democrazia Cristiana non ha bisogno di reinventarsi, ma di riconnettersi con le proprie radici. In un panorama politico frammentato, Forza Italia rappresenta oggi l’unico approdo credibile per chi crede nella centralità della persona, nella responsabilità individuale, nel principio di sussidiarietà e in un equilibrio giusto tra libertà economica e giustizia sociale”. Così in una nota l’On. Francesco Rubano, deputato sannita e Segretario provinciale di Forza Italia Benevento. “Mi unisco all’appello di Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania e rinnovo l’invito ai popolari del Sannio a tornare a casa. Chi ha a cuore il dialogo tra società e istituzioni e vuole un’Europa vicina ai cittadini, non può che riconoscersi nel progetto di Forza Italia”, conclude Rubano.