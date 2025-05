NdC: "Nel centrosinistra in Campania c'è chi lavora a disfare Così tutto torna in discussione e si mette a rischio

"Con frequenza insopportabile, si leggono attacchi provenienti dal centrosinistra nel Sannio nei confronti del leader di NdC Clemente Mastella, dell'amministrazione cittadina, della comunità di donne e uomini di NdC. Stamane sulla stampa i Cinquestelle, in altre occasioni il Pd. Uno stillicidio. C'è chi lavora a disfare ciò che faticosamente si cerca di fare. E' un gioco dell'oca insensato per le prospettive del centrosinistra campano in vista delle regionali a cui ci sottraiamo: intenti distruttivi che allontanano ogni prospettiva di accordo. E' tutto da trovare l'accordo entro i confini del centrosinistra e con lo stesso presidente De Luca: chi si attarda in attacchi inutili, non ha il senso della politica e mette a rischio tutto", lo scrive in una nota, a nome del gruppo dirigente mastelliano, la segretaria provinciale Marcella Sorrentino.

"Già appare evidente come sia impervia la strada di una sintesi, se poi assistiamo a chi lavora per allargare i solchi diventa impossibile e per quanto ci riguarda tutto torna in discussione. Ribadiamo quanto affermato dal leader Clemente Mastella: nessuna alleanza tanto per, nessuna intesa che non sia a tutto campo e comprenda in una logica complessiva anche gli appuntamenti politici territoriali, stop ad attacchi indiscriminati alle nostre esperienze di governo e alla persona e alla storia del nostro leader. Senza queste condizioni minime, il dialogo non c'è. E tutto torna davvero al punto di partenza; per quanto ci riguarda, andiamo avanti con la costruzione di una lista competitiva", conclude la segretaria provinciale NdC.