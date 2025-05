Autovelox: Lega "Non può essere tassa occulta per automobilisti" Barone, responsabile Enti Locali Lega in Campania, su intervento di Salvini

“Grazie al ministro Salvini saranno varate nuove norme per regolare l’installazione degli autovelox che troppo spesso non rappresentano uno strumento di prevenzione per la velocità e gli incidenti bensì un sistema per far incamerare una tassa occulta in danno degli automobilisti”. Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania a proposito dell’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all'Automotive Dealer Day di Verona. “Ha ragione Salvini, non ci può essere la giungla degli autovelox ‘fai da te’; sono indispensabili, invece, come previsto dal nuovo Codice della Strada, nei tratti stradali rischiosi dove prevengono difficoltà e incidenti”, aggiunge Barone che conclude: “Gli autovelox devono rappresentare uno strumento di prevenzione per rallentare la velocità e diminuire quindi rischi ed incidenti, non possono, invece, diventare la cassa automatica di alcuni comuni. Ci sono tratti stradali, in rettilineo, dove ce ne sono due, tre o quattro in qualche chilometro, questa modalità non può essere più permessa. Poi ci sono altri casi dove non sono ben segnalati o addirittura nascosti per ‘fregare’ gli automobilisti. Bene ha fatto il ministro Salvini a chiedere ai comuni italiani quanti ne sono attivi e con quali requisiti”, conclude il dirigente della Lega.