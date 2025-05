Senatore Matera eletto Segretario d’Aula del Senato: le congratulazioni di FdI Il deputato Sannita subentra al neo sottosegretario Iannone

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime grande soddisfazione e orgoglio per l’elezione del Senatore Domenico Matera, Coordinatore Provinciale del partito sannita, a Segretario d’Aula del Senato della Repubblica.

Un risultato importante che premia il suo impegno costante, la dedizione istituzionale e la serietà con cui da sempre onora il suo mandato parlamentare e il legame con il territorio.

Il senatore Matera prende il posto del senatore Antonio Iannone, recentemente nominato Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti. A lui va il ringraziamento del Coordinamento per il lavoro svolto e per il prestigioso incarico di governo assunto, che rappresenta una soddisfazione doppia per FdI in Campania, sempre più protagonista nelle istituzioni nazionali.

Questa elezione all’Ufficio di Presidenza del Senato rappresenta un riconoscimento prestigioso, non solo per il sen. Matera, ma anche per l’intera provincia di Benevento, che attraverso la sua figura viene rappresentata ai più alti livelli istituzionali.

A lui vanno sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutti gli iscritti, certi che saprà interpretare questo nuovo incarico con la consueta competenza, senso delle istituzioni e spirito di servizio.