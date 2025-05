Lavoro, Rubano: Ddl lavoratori unisce imprese e futuro del Paese Il commento del deputato di Forza Italia

“Il via libera del Senato al disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese segna una svolta importante per il rapporto tra impresa e lavoro nel nostro Paese. È un passo avanti nella direzione di una visione più condivisa e responsabile del mondo produttivo, dove i diritti dei lavoratori e la crescita delle aziende non sono in contrapposizione, ma anzi si rafforzano reciprocamente. Questa legge rappresenta una concreta applicazione di quei principi costituzionali finora rimasti sottovalutati, dando ai lavoratori strumenti reali per contribuire alle scelte strategiche e beneficiare dei risultati dell’impresa. Un modello che promuove senso di appartenenza, coesione sociale e sviluppo economico, superando logiche obsolete di conflitto frontale. Un plauso va alle organizzazioni sindacali che hanno creduto in questa iniziativa e al Parlamento che ha dimostrato capacità di ascolto e senso di responsabilità. Una legge come questa non divide, ma unisce: lavoratori, imprese e futuro del Paese.” Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia.