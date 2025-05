Contratto giovani: Barone (Lega) "Futuro e lavoro per i nostri ragazzi" Il commento del responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania

"La proposta di legge presentata oggi alla Camera, con il sottosegretario Claudio Durigon in prima linea, è la dimostrazione che la Lega lavora con concretezza per i giovani. Il Contratto Giovani è una rivoluzione copernicana per chi ha meno di 35 anni e vuole costruirsi un futuro qui, in Italia. Una flat tax al 5%, che scende al 3% per chi ha figli, agevolazioni per chi assume, welfare aziendale per gli affitti, deduzioni fino al 140% per le imprese: non slogan, ma misure vere che possono cambiare il destino di migliaia di ragazzi". Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. "Durigon ha tracciato con coraggio e visione una strada chiara: riportare in Italia i nostri talenti, sostenere le aziende che investono sul capitale umano, dare fiducia a una generazione dimenticata dalla sinistra. Una manovra da 700 milioni in due anni che ha un solo obiettivo: creare opportunità, non assistenzialismo. In Campania e nel Sannio questa proposta vale doppio: perché riguarda migliaia di giovani partiti per mancanza di lavoro e dignità. Ragazzi e ragazze che hanno studiato, si sono formati e che oggi, grazie alla Lega, possono finalmente scegliere di tornare, di investire, di vivere nella propria terra", aggiunge ancora Barone che conclude: "Lavoriamo ogni giorno a difesa dei dei giovani e delle famiglie. E con Durigon e Salvini al fianco dei territori, abbiamo una squadra compatta per ridare speranza a chi non ha mai smesso di amare l’Italia e la nostra terra. È il momento del coraggio. È il momento del cambiamento. È il momento della Lega".