Referendum: a Benevento incontro con presidente nazionale Acli Manfredonia Giovedì 22 maggio l'incontro organizzato dalle Acli provinciali di Benevento

E' in programma giovedì 22 maggio l'incontro organizzato dalle Acli provinciali di Benevento e dal Laboratorio per la felicità pubblica per il Sì ai referendum dell'8 e 9 giugno. L'appuntamento è previsto alle ore 17.30 presso la Rocca dei Rettori, all'interno dell'aula consiliare della Provincia, alla presenza del presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, chiamato a concludere i lavori. Porgeranno i saluti istituzionali il presidente della Provincia, Nino Lombardi, il sindaco Clemente Mastella e la presidente provinciale delle Acli, Maria Giovanna Pagliarulo. Previsti gli interventi di Maurizio D'Ago, presidente regionale Acli Campania; Samsideen Dibaneh, mediatore culturale della cooperativa Giada Onlus; Luciano Valle, segretario generale della Cgil Benevento alla guida del Comitato sannita per il Sì ai referendum. L'incontro sarà introdotto e moderato da Filiberto Parente, consigliere nazionale delle Acli, ed Ettore Rossi, coordinatore Laboratorio per la felicità pubblica. "Rilanciamo il nostro appello alla partecipazione democratica di ogni singolo cittadino illustrando, attraverso questa iniziativa congiunta, le ragioni per cui l'8 e il 9 giugno sarà essenziale andare al voto: è un diritto ma anche una responsabilità da esercitare con coscienza e fedeltà dei principi della Costituzione italiana" afferma Filiberto Parente. "I temi al centro di questi referendum - aggiunge Ettore Rossi - sono un’importante occasione prima di tutto di dibattito e poi di cambiamento rispetto alle questioni della cittadinanza ai migranti e del lavoro, che incidono in maniera forte nella nostra società. È un’opportunità di rilancio della partecipazione democratica, considerata la preoccupante fuga di tanti cittadini dal concorrere alle scelte che pur li riguardano direttamente. È anche una possibilità concreta di dare significato al diritto-dovere del voto".