Ipm Airola, aggiudicati lavori facciata. Matera: risultato frutto della sinergia L'intervento dal valore di circa 490mila euro

Sono stati aggiudicati i lavori aventi ad oggetto il rifacimento della facciata, con relativa messa in sicurezza, dell'Istituto penale minorile di Airola.

In tal senso decreto di aggiudicazione dei lavori, appena pubblicato al relativo Albo pretorio, a firma del Provveditore interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dottoressa Lorenza Dell'Aera.

L'intervento, dal valore di circa 490.000 euro, sarà eseguito da azienda napoletana.

"Si tratta di un'opera centrale e che la Comunità di Airola attende da anni - fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera -, che da anni sta seguendo e sollecitando l'Organismo ministeriale in questione rispetto ai vari step burocratici relativi all'opera - Il prossimo passaggio - insiste il parlamentare - sarà quello relativo alla firma del contratto con successivo start del cantiere".

Come noto, i lavori di rifacimento della facciata andranno a restituire presentabilità e sicurezza alla facciata dell'Istituto penale minorile ma avranno anche l'importante effetto di portare alla rimozione delle transenne che sono state da ben cinque anni montate sul marciapiede di corso Montella adiacente all'edificio. Una situazione che impatta in termini di decoro su un contesto cittadino che, con lo sfondo della chiesa vanvitelliana, rappresenta uno degli scorci più caratteristici entro l'intero Comprensorio della Valle Caudina. "Cogliamo questo primo risultato della aggiudicazione dei lavori - commenta ancora il Senatore Matera - frutto di un interessamento e di una interfaccia che sono stati costanti con il Provveditorato. Allo scopo desidero ringraziare la dottoressa Dell'Aera e gli uffici.

Doverosi sono anche i ringraziamenti al Sottosegretario alle Infrastrutture, Senatore Antonio Iannone, per il suo intervento presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Campania. Sono vicino e da sempre legato a rapporti di affetto alla Comunità di Airola. Per questo motivo, anche raccogliendo le istanze che sono venute alla mia attenzione in modo ripetuto da parte del territorio ed, in particolare, del consigliere comunale Giuseppe Stravino, non posso che provare il desiderio di vedere il corso Montella riconsegnato ad una dimensione che sia consona alla sua storia e a ciò che rappresenta".