FdI Sannio: Matera istituisce Segreteria Politica del coordinamento provinciale Matera: un gruppo di lavoro che affiancherà il percorso di consolidamento del partito

E' stata costituita nel Sannio una Segreteria Politica in seno al Coordinamento provinciale, composta da figure di nomina fiduciaria. Ad annunciarlo il senatore Domenico Matera, presidente provinciale di Fratelli d'Italia precisando da subito come l'obiettivo sia di rafforzare ulteriormente la presenza territoriale e l’azione politica sul territorio.

La Segreteria opererà in stretto raccordo con gli organismi già esistenti e sarà uno strumento complementare e operativo, a supporto delle attività del coordinamento, con particolare attenzione all’ascolto dei territori, all’interlocuzione istituzionale e all’elaborazione di proposte politiche coerenti con il programma di Fratelli d’Italia.

Fdl Sannio: ecco come sarà composta la segreteria politica



A guidare la Segreteria sarà Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, che assumerà il ruolo di Coordinatore della Segreteria Politica. Inizialmente - spiegano - a far parte della segreteria saranno: Pietrantonio Mauriello e Antonella Rinaldi, vicecoordinatori provinciali del partito; Massimiliano Marotta, consigliere comunale di Limatola; Mauro Parente, di Cerreto Sannita; Filippo Iebba, consigliere comunale di Apice.

"Si tratta - ha spiegato il Senatore Matera - di un gruppo di lavoro che affiancherà il percorso di consolidamento del partito nella nostra provincia, valorizzando esperienze amministrative, radicamento e disponibilità all’impegno. Una squadra che sarà al mio fianco nel monitoraggio delle dinamiche locali, nel rapporto con i cittadini e nella promozione delle nostre battaglie politiche a livello territoriale".

La composizione della Segreteria sarà progressivamente integrata, per garantire una rappresentanza sempre più ampia e funzionale alle esigenze del territorio.

Il sindaco di San Bartolomeo, Carmine Agostinelli

“Ringrazio il Senatore Matera e tutti gli amici del partito per la stima e la fiducia che spero di meritare e non deludere mai. Continuerò con ancora più energia e incisività il mio lavoro di ascolto della gente e di filtro delle istanze dell’intero territorio sannita ai vari livelli istituzionali. Avvieremo - sottolinea Agostinelli - insieme all’intero team della segretaria politica, un lavoro sinergico con i responsabili dei vari dipartimenti tematici provinciali, con i circoli e gli amministratori, monitorando le dinamiche locali e fungendo da ausilio al percorso di consolidamento del partito in città ed in provincia. Fratelli d’Italia c’è e nel Sannio ci sarà ancor di più. A cominciare dalle prossime elezioni regionali. Siamo pronti e lo dimostreremo”.