Castelvenere festeggia Mario Moccia, consigliere comunale più "longevo" d’Italia Con il segretario Partito Socialista Italiano, Maraio; il presidente Oliviero e Del Basso De Caro

E’ tutto pronto a Castelvenere per festeggiare Mario Moccia, il consigliere comunale più “longevo” d’Italia. Moccia, che è anche coordinatore provinciale del PSI di Benevento, ha avuto il plauso dell’assemblea consiliare che gli ha riconosciuto “il suo costante impegno civico e dei quarantacinque anni di ininterrotto e meritorio servizio in seno al consiglio comunale di Castelvenere”.

Domenica prossima (alle 20), nel gazebo all’aperto antistante la casa comunale di Castelvenere, il sindaco Alessandro Di Santo leggerà pubblicamente le motivazioni del riconoscimento dell’assemblea consiliare al consigliere di opposizione Mario Moccia.

“Ringrazio il sindaco Di Santo, la giunta e l’intero consiglio comunale – commenta Moccia – per questo riconoscimento che mi stimola ad andare avanti e a continuare nell’impegno politico per la comunità. Dico grazie anche a tutti coloro, a prescindere dal colore politico, che si sono complimentati per il ‘traguardo’ raggiunto”.

All’incontro di domenica sera interverranno vari esponenti politici, tra cui il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio, il Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero e l’ex Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, che hanno confermato la loro presenza.