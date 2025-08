Passaggio a livello zona Pietà. Ecco la proposta della Lega sannita "Proporremo installazione di tecnologia pai-pl per evitare chiusura"

A proposito delle problematiche della chiusura dei passaggi a livello sulle tratte Rfi ricadenti nel territorio della città di Benevento il responsabile Infrastrutture e Trasporti della Lega Salvini Premier, Cosimo Cairella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Grazie all’impegno costante per il territorio di Luigi Barone seguiamo come partito le problematiche che interessano le nostre comunità.

Per quanto riguarda il passaggio a livello di via Valfortore, unico che impatta sull’alta velocità-capacità Napoli-Bari, la conferenza di servizi si è conclusa positivamente con l’indicazione di studiare separatamente l’innesto in zona industriale; ovviamente verrà fatto il parallelo rispetto alla realizzazione delle opere. Per quanto attiene, invece, il passaggio a livello di contrada Pietà, sulla linea ferroviaria Rfi Benevento-Avellino, comprendiamo le preoccupazioni di residenti e comitati, per cui siamo disponibili ad approfondire gli aspetti regolamentari. A Rete Ferroviaria Italiana proporremo, visto che la conferenza di servizi è ancora aperta e la linea è secondaria, l’installazione di tecnologia di sicurezza PAI-PL (protezione automatica integrativa dei passaggi a livello) affinché si eviti così la chiusura con opera sostitutiva. Auspichiamo che tale proposta sia condivisa, in sede di conferenza di servizi, anche dal Comune di Benevento”.