Centro salute mentale Airola, Matera: "Ottenute rassicurazioni da ASL" "Si tratta esclusivamente di un’assegnazione temporanea presso la struttura di Puglianello"

“In merito alle notizie circolate circa la chiusura del Centro di salute mentale di Airola, nella giornata di lunedì ho avuto un confronto diretto con il direttore generale dell’ASL di Benevento, la dottoressa Tiziana Spinosa, dal quale sono emersi elementi chiari e rassicuranti rispetto alle preoccupazioni diffuse in queste ore”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera che psiega: “Mi è stato confermato che non è prevista alcuna chiusura del Centro né uno spostamento definitivo delle attività. Si tratta esclusivamente di un’assegnazione temporanea presso la struttura di Puglianello, resa necessaria in attesa che il Comune di Airola provveda alla messa a norma dei locali destinati al servizio.



Non è emersa alcuna volontà di determinare squilibri tra i distretti sanitari o di ridimensionare l’offerta per la Valle Caudina. Per questo- conclude - ho chiesto che il servizio resti nell’ambito territoriale del distretto sanitario di Montesarchio e che, completati gli interventi necessari, si proceda nel più breve tempo possibile al pieno rientro delle attività nella sede di Airola”.