Sicurezza del territorio. Parisi: "Risultati concreti dal Governo per il Sannio" Il commissario provinciale della Lega: azioni volte a garantire la suprema esigenza di sicurezza

"Un altro segnale tangibile di attenzione e vicinanza del Governo verso il Sannio. Grazie al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, numerosi Comuni della nostra provincia ricevono risorse fondamentali per la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico e la manutenzione degli edifici pubblici".

Con queste parole Domenico Parisi, Commissario della Lega per la provincia di Benevento, esprime profonda soddisfazione per l’assegnazione dei fondi che andranno a finanziare interventi strategici in numerose realtà locali del Beneventano.

"Questo ennesimo traguardo è stato raggiunto su forte impulso della Lega, che continua a considerare la tutela delle comunità e la prevenzione del rischio idrogeologico una priorità assoluta. Non si tratta di semplici stanziamenti, ma di azioni volte a garantire la suprema esigenza di sicurezza per i cittadini, preservando l'integrità del nostro paesaggio e la funzionalità delle strutture pubbliche. Abbiamo lavorato con determinazione affinché il Sannio non restasse indietro e vedere così tanti nostri Comuni beneficiari di finanziamenti ministeriali è la prova che, quando la politica ascolta le esigenze della base e le trasforma in atti concreti a Roma, i risultati arrivano. Continueremo a vigilare affinché ogni risorsa venga spesa nel miglior modo possibile per lo sviluppo e la protezione del nostro amato territorio".

I Comuni della provincia di Benevento che beneficeranno di questi importanti interventi sono San Lorenzo Maggiore, Paolisi, Limatola, Pietrelcina, Arpaia, Casalduni, Molinara, Amorosi, Ceppaloni, Fragneto l'Abate, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Campoli del Monte Taburno, Cerreto Sannita, San Martino Sannita, Calvi, Foiano Valfortore, Vitulano, Paupisi, Campolattaro, Sassinoro, San Nicola Manfredi, Morcone, Tocco Caudio e San Giorgio la Molara.

