Play off, fase nazionale: dall'urna esce il derby Casertana-Salernitana Il Casarano se la vedrà col Rende, derby del Sud tra Campobasso e Potenza

Studi di Sky, quelli di Area C. Ospite d'onore Gianluca Zambrotta. Dalla mano dell'ex azzurro vengono fuori gli accoppiamenti della prima fase nazionale dei play off di serie C. C'è un solo posto disponibile per arrivare nell'agognata serie B, sono partite in 28.

Zambrotta estrae subito la testa di serie Ravenna e l'accoppia con il Cittadella. Il secondo bussolotto estratto è quello del Campobasso, accoppiato al Potenza, vincitore della Coppa Italia di Lega Pro. E' un derby del Sud, tra una molisana e una lucana. Il Campobasso gioca al Nuovo Romagnoli il 10 maggio, ritorno al Viviani mercoledì 13.

Terza estrazione: Zambrotta pesca la Pianese e l'accoppia al Lecco. Di seguito viene fuori il bussolotto del Casarano, che viene accoppiato al Renate.

Non rimane che l'ultimo accoppiamento e viene fuori la coppia più clamorosa, quella tra Casertana e Salernitana. Il derby che nessuno voleva, ma che dovrà giocarsi. Una delle due andrà avanti, l'altra abbandonerà la competizione. Andata il 10 maggio al Pinto, ritorno mercoledì 13 all'Arechi.

Tutti gli accoppiamenti

Casarano- Renate

Cittadella - Ravenna

Casertana - Salernitana

Campobasso - Potenza

Pianese - Lecco

Due le date da segnare in rosso: domenica 10 maggio, l'andata in casa per queste ultime squadre, e mercoledì 13 maggio, gli ultimi 90 minuti davanti al pubblico delle squadre estratte dalla prima urna.

Ora la formula dei palyoff cambia di sana pianta. Non ci sono più gare secche, ma due sfide di andata e ritorno. La novità sostanziale sta nel fatto che incaso di pareggio nel computo totale delle due gare, ad accedere alla fase successiva sarà la squadra testa di serie, e cioé, chi giocherà in casa la prima gara il 10 maggio.