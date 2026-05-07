Fondovalle Isclero, c'è la svolta: riprendono i lavori Cantiere consegnato formalmente alla ditta aggiudicataria dell’appalto

Presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha presieduto una riunione di lavoro dei lavori per il completamento dell’ultimo tronco della costruzione della Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero.

Alla riunione ha preso parte il Consigliere Provinciale Alfonso Ciervo, i rappresentanti della Soprintendenza ai beni culturali, i responsabili del Settore Infrastrutture della Provincia e i titolari della Ditta affidataria del completamento dell’arteria che la Provincia sta realizzando da tempo sulla base dei finanziamenti che le sono stati via via riconosciuti.

Per quest’ultimo lotto di questa arteria, il cui cantiere fu consegnato dalla Provincia alla Ditta incaricata nel febbraio 2024, erano insorti negli ultimi mesi problemi a causa di rinvenimenti archeologici nell’area su cui stava sorgendo il nastro d’asfalto: da qui una sospensione dei lavori per effettuare una indagine sul sottosuolo da parte della competente Soprintendenza.Con la riunione presieduta da Lombardi si è voluto individuare un percorso tecnico ed amministrativo pe consentire la riapertura del cantiere di lavoro della arteria: dopo unampio confronto, il risultato è stato positivo tanto che è stata decisa la ripresa dei lavori per il prossimo lunedì 11 maggio. Inoltre è stata concordata la conclusione degli stessi entro 40-60 giorni lavorativi consecutivi: pertanto, è stato stimato entro la fine dell’estate del corrente anno la consegna alla rete stradale dell’ultimo tronco.

Il Presidente Lombardi ha espresso la sua più viva soddisfazione per le conclusioni della conferenza di lavoro per la Fondo Valle Isclero.

L’opera fu finanziata dalla Regione Campania a seguito della Delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 54/2016 e a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo presentato dalla Provinciaper un importo di 9 milioni di Euro.

La gara d’appalto per questo tronco della Fondo Valle, secondo gli accordi istituzionali intercorsi tral’Amministrazione Lombardi, che riuscì a scongiurare il “dirottamento” dello stanziamento per altre opere in altre sedi, e quella regionale , fu curata dall’Acamir l’Agenzia per la Mobilità della Regione.

"Questo tronco, ha spiegato Lombardi, completa in terra sannita il tracciato della Fondo Valle Isclero in direzione Valle Caudina – Statale 7 Appia assicurando collegamenti più celeri con la Provincia di Avellino e quella di Caserta, e consentendo peraltro un migliore accesso per la viabilità provinciale afferente i numerosi Comuni della Valle Caudina".

La Fondo Valle Isclero fu avviata nel 1987 dal Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, con l’obiettivo di collegare la zona industriale di Avellino con il Casertano attraverso la Valle Caudina sannita. Il Consorzio realizzò però solo una parte dell’arteria e solo successivamente il completamento fu affidato dalla Regione alla Provincia di Benevento che ha provveduto nel tempo a consegnare diversi lotti dell’intero tracciato, acquisendo di volta in volta i relativi finanziamenti dal Governo regionale e centrale nonché impegnando propri fondi.

Un volta ultimata nel tratto sannita, ha sottolineato Lombardi, la Fondo Valle Isclero si inserisce tra le direttrici di sviluppo per il traffico di interesse regionale e Interregionale, creando un nuovo itinerario, di prestazioni elevate, che metterà in comunicazione le casertane e beneventane con le direttrici A1 “Napoli – Roma” ed A16 “Napoli – Bari”.